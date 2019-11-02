Chloe Loughnan: Türkiye'yi bırakmam!
Serdar Ortaç’la evliliği sona eren Chloe Loughnan, Hababam Sınıfı 2 filminde rol aldı.
Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü model, “Film çok güzel oldu.
Hayatım eskisi gibi olacak, buraya gidip geleceğim. Hiçbir zaman Türkiye’yi bırakmayı düşünmüyorum” diye konuştu.
Yiğit Marcus Aral’la aşk yaşadığı haberlerini yalanlayan Loughnan, “Sürekli birileriyle adım geçiyor.
Bu beni rahatsız etmeye başladı. Böyle devam ederse mahkemeye başvuracağım” dedi.
Loughnan, eski eşinin kendisine konuşma yasağı getirdiği haberinin de doğru olmadığını açıkladı: “Bunu sizden duyuyorum. Serdar’la problemimiz yok. Böyle bir şey yapmaz.”