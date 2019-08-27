Chloe Loughnan, 'Ortaç'ı hayatından tamamen çıkardı
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Chloe Loughnan Serdar Ortaç'la sürpriz şekilde boşanmasının ardından tüm eşyalarını toplayarak annesiyle birlikte ülkesi İrlanda'ya döndü.
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Şu sıralar İrlanda'da ailesiyle zaman geçiren Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından çıkardı. Boşandıktan sonra 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden model dün sosyal medya hesaplarından 'Ortaç' soyadını kaldırdı.
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BİRBİRLERİNİ TAKİP EDİYORLAR
Chloe'nin bu hamlesi 'Chloe, Serdar'ı hayatından çıkardı' yorumlarına neden oldu. Öte yandan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor.
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"CHLOE'NİN HER ZAMAN YANINDAYIM"
Ünlü şarkıcı boşandığı eşinin ardından şunları söylemişti:
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Chloe çok iyi kalpli biri, bir yere iğne batırmaya çalışmaz. Söylemek istediği bir şey varsa direkt söyler. Hanıma çok yüklendiler, 'Böyle yaptı' diye. Nereden biliyorlar!
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Hiçbir şey yaptığı yok! Ben düşman ilan etmemişim kendi hanımımı, niye siz düşman ediyorsunuz. Ben her zaman onun yanındayım, isterse yardım etmeye de hazırım.
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Eski hanım, benden 1 lira bile istemedi. Haberlerin hepsi yalan. Benim kendisine evli kalmak için 500 bin lira teklif ettiğim de yazılmış. Hem yalan hem de kötü bir haber."