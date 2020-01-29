Chloe ayrılık sonrası tanınmaz halde

Serdar Ortaç ile boşanan ünlü model Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken görüntülendi. Loughnan'ın şişen yüzü ise görenleri şaşkınlığa uğrattı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Chloe Loughnan estetik kurbanı oldu.
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Elmacık kemiklerinin üzerine ve gözaltına dolgu yaptıran Chloe'nin yüzü oldukça şişti.
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"SERDAR'IN BANA YAPTIĞI ŞARKIYI DİNLEMEDİM"
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Bir defile için Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın kendisine şarkı yaptığı yönündeki haberler için "Gerçekten mi? Bundan haberim yoktu, daha yeni geldim Türkiye'ye. Merak ettim şarkıyı, ama dinlemedim" dedi.
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ÖNCE ŞARKI YAZDIM DEDİ, SONRA YALANLADI
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Geçtiğimiz hafta bir mekandan çıkarken görüntülenen Serdar Ortaç, "Chloe ile boşandıktan sonra kendisine şarkı yazdınız mı?" sorusuna
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"Evet boşandıktan sonra kendisi için bir kaç şarkı yazdım" cevabını vermişti.
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Ancak Ortaç, hakkında çıkan haberlerden sonra eski eşi için şarkı yaptığı yönündeki haberleri yalanlayarak herkesi şaşkına çevirmişti.