Chloe ayrılık sonrası tanınmaz halde

Bir defile için Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın kendisine şarkı yaptığı yönündeki haberler için "Gerçekten mi? Bundan haberim yoktu, daha yeni geldim Türkiye'ye. Merak ettim şarkıyı, ama dinlemedim" dedi.