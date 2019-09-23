Cezeri’nin 20 yıl sonrasında ne var? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

“OTOMOBİL KULLANMAKTAN KOLAY OLACAK” Cezeri’nin şehir için tasarlandığına dikkat çeken Yağcı, aracın yüzde 100 elektrikli, minimum havacılık bilgisi ile uçabilme, varış noktası girilebilme ve otomatik sistem kontrolü şartlarına göre hazırlandığına dikkat çekti. Cezeri’nin minimum havacılık bilgisiyle uçurulabileceğini söyleyen Yağcı, “Harici bir lisans gerektirmeyecek. Araca gideceğiniz adresi gireceksiniz, sizi daha önce belirlenmiş rotadan ve yükseklikten ilgili yere götürecek. Bir buna otonomun havadaki karşılığı olarak “aeronom” diyoruz” dedi. Nihai ürünün kullanıcılar için çok kolay kullanımı olacağını belirten Yağcı, “otomobil kullanmak için gaz freni trafikte araç kullanmayı öğrenmek gerekirken, Cezeri’de acil durumlar dışında müdahale gerekmeyecek, hatta bu acil durumlar için yapay zekâ da kullanılabilir” dedi.