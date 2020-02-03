Yasak aşkıyla 8 aylık bebeğinin kafasını kesmişti

Belarus'ta yaşanan akılalmaz cinayette, 48 yaşındaki yasak aşkıyla birlikte 8 aylık bebeğini öldüren 26 yaşındaki cani anne 25 yıl hapse mahkum edildi, suç ortağı ise idam edilecek.
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2018 yılında Belarus'ta yaşanan cinayette 26 yaşındaki Natalya Kolb ve gizlice evine aldığı yasak aşkı 48 yaşındaki Viktar Syarhel birlikte alkol alıyordu.
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O sırada henüz bilinmeyen bir sebeple Viktar Syarhel beşiğinde uyuyan bebeği bıçaklamaya başladı. Sonrasında kafasını keserek hayatına son verdi.
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Saatler sonra bebeğin babası, Natalya Kolb'un kocası Leonid, eve döndü ve korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğince sinir krizi geçiren adam kendinden geçmişti.
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8 yaşındaki bebeği defalarca bıçaklayıp kafasını kesen cani çiftin cezaları belli oldu. Brest Bölge Mahkemesi, cinayetin canice hislerle işlendiğine kanaat getirerek ikiliye en ağır cezalarını verdi.
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48 yaşındaki Viktar Syarhel'e idam cezası verildi.
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Günahsız bebeğin cani annesi ise kadınlara idam cezası uygulanmadığı için ömür boyu hapiste kalacak.
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Komşuları ailenin mutlu bir aile olduğunun altını çizerek, kısa süre önce çocuklarını da kiliseye götürerek vaftiz ettirdiklerini söyledi. Mahalle sakinleri, Leonid Kolb'un acısını paylaştıklarını ifade etti.