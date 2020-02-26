Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum.. İşte altın yorumları ve canlı, anlık fiyat takibi ekranı

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 27 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları... Çeyrek altın 529 lira seviyelerinde. Gram altın 327 lira, Cumhuriyet altını ise 2.181 lira seviyelerinde yer alıyor.