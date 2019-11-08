Ceyda Düvenci psikolojik destek görüyor!

Oyuncu Ceyda Düvenci 'Benim Yolculuğum' projesinin tanıtım toplantısında sunuculuk yaptı. Güzel oyuncu ailesinden her bireyin psikolojik destek aldığını açıkladı.
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Ceyda Düvenci, kronik hastalıkların bireyler üzerinde yarattığı psikolojik boyuta dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak için başlatılan ‘Benim Yolculuğum’ projesinin tanıtım toplantısında sunuculuk yaptı.
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Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Düvenci, "Hayatımın her aşamasında psikolojik destek alıyorum. Her bireyin pisikolojik destek alması, karşılaştığı sorunları aşarken yardım alması kadar doğal bir yöntem yok.
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. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Tabi bu ekonomik gelirle de orantılı olarak değişen bir durum olsa da ben her zaman psikoloğa giderim" dedi.
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"Bu destek yaşam koçluğu olarak tabir edilen bir yapı" diyen Düvenci, yeni projelere hazırlandığını söyledi.
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Ailesinde her bireyin psikolojik destek aldığını da söyleyen Düvenci, "Bir dizi teklifi geldi ama daha senaryoyu okumadım.
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Okuduktan sonra kararımı vereceğim. Birçok sosyal aktivitede yer alıyorum, yakında hepsi açıklanacak" şeklinde konuştu.