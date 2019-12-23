Ceren'in katili hakim karşısında!

AİLE BİR DAHA KİMSENİN CANI YANMASIN İSTİYOR" Baro Başkanı Poyraz, ailenin acısını yaşayamadığını, bu davanın sadece bir cinayet dosyası olarak görülmesini istemediğini, bu korkunç olayın bir daha yaşanmaması, başka kimsenin canının yanmaması için sistemdeki sorunların çözümüne katkı sağlamasını istediğini söyledi.