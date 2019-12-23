Ceren'in katili hakim karşısında!
Ordu'da, 3 Aralık'ta Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemiri (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un, 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanmasına bugün başlanıyor. Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00da başlayacak duruşmaya, Cerenin ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katılacak.
Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir´i (20),evinin önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren, Özgür Arduç, bugün saat 10.00'da, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanmasına başlanacak olan Özgür Arduç, duruşmaya, Van yüksek güvenlikli cezaevinden Ceren´in ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katılacak.
3 KEZ AĞIR MÜEBBET İSTENDİ Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilen iddianameler, mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti. Arduç hakkında, yürek yakan olayın Türkiye'de gündem olmasının ardından jet hızıyla iddianamesi hazırlanmıştı.
AİLE BİR DAHA KİMSENİN CANI YANMASIN İSTİYOR" Baro Başkanı Poyraz, ailenin acısını yaşayamadığını, bu davanın sadece bir cinayet dosyası olarak görülmesini istemediğini, bu korkunç olayın bir daha yaşanmaması, başka kimsenin canının yanmaması için sistemdeki sorunların çözümüne katkı sağlamasını istediğini söyledi.
CİNAYETTEN 20 GÜN SONRA YARGILANACAK Katil zanlısı Arduç, cinayetten 20 gün sonra hakim karşısına çıkacak. 3 Aralık´ta işlenen cinayetle ilgili duruşma tarihi de yeni yıla bırakılmadı. Katil Özgür Arduç'a hakkındaki 13 sayfalık iddianamede hatırlatılarak, suçlamalar anlatılacak. Savunma yapıp yapmayacağı soruyacak. Katil zanlısı Arduç ve avukatının savunmalarından sonra, Ceren´in ailesi ve temsilcileri olan Baro Başkanı Poyraz´a söz verilecek.