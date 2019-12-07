Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz
Ceren Özdemir'in Özgür Arduç tarafından takip edilerek katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Özdemir'in güvenlik kamerası görüntülerinde bir anlık arkasına baktığı görüntü çok sayıda kadını ayağa kaldırdı. Çok sayıda kadın yaşadığı benzer durumu sosyal medyada paylaşırken ünlü isimler de yaşadıkları acı olayları anlattı.
Ece Erken: Uzaklaştırma kararı aldırdım "Peşimde şu an sapık var zaten. 3 ay uzaklaştırma almasına rağmen cep telefonumu buldu, bana mesaj atıyor. Program yaptığım Beyaz TV'ye geldi, evime kadar geldi. Erdal Ç. isimli şahıs, uzaklaştırma olmasına rağmen peşimde ve gereken yapılmıyor. İnşallah yakalanacak."
Hande Yener: Evime de geldi "Bir kere takip ediliyordum, karakola çektim arabayı kaçtı. Biri evime girdi, dava ettim, serbest bırakıldı, kendisinin raporu var. Silahlı koruma tuttum kendime. Tekrar geldiği için yakalattım. Yani aslında ölümden dönmüş oldum. Çünkü iki kez geldi. İlkinde kaçmıştım, ikincisinde akıllı davrandığım için yakalattım."
Nilüfer: Tedirgin oluyorum "Bu çok tuhaf bir duygu, mutlaka hepimizin başına bir şekilde gelen bir duygu. Ben çok fazla sokakta tek başıma olmuyorum ama yurtdışında mesela evet tedirgin oluyorum. Birisi çıkar mı karşıma diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Bazen arkandan sessizce gelen ya da yanında ve bir türlü hızını arttırmayan adımlarla seninle eşit hızda yürüyen, böyle tuhaf davranan birini görünce hepimiz korkuyoruz. Ya adımlarını hızlandırıyorsun, ya koşar adım oluyorsun. Böyle bir tedirginlik duygusu varsa artık bugünün Türkiyesinde ve dünyasında bunu hissediyorsan bir şekilde önlemini almalısın. Hepimizin kafasında böyle endişeler var ve yersiz de değil. Demek insanın başına maalesef bu kadar korkunç şeyler de gelebiliyor."
Selda Alkor: Apartmanda saldırdı "Soğuk bir kış günüydü. 15.00 matinesine sinemaya gittim, gerilim filmiydi. Film sonrası, bakkala uğradıktan sonra apartman kapısına kadar birinin takibinde olduğumu fark ettim. Asansör çalışmıyordu, girişte zaman geçirdim. Arkamdaki içeri girip yukarı çıkmaya başlayınca herhalde tanımadığım bir komşu oğlu diye düşündüm. Birinci kata çıktığım zaman beklediğini gördüm ve bana saldırdı. Çok gençtim, ben de ona saldırdım. Merdivenlerden yuvarlandık ve kaçtı sonuçta. 7 tırnak kırılmıştı demek ki tırmalamışım fakat beni bıçaklayabilirdi, öldürebilirdi... O boğuşmada üstündeki parka bana kaldı. Şikâyet etmek için ceplerine baktığım zaman, o zaman Türkiye'de olmayan bir sigaradan başka bir şey çıkmadı."
Yeliz Şar: Set dönüşü "Bundan 15 yıl önce oturduğumuz sokakta, setten gece yarısı evime gidiyordum. Genç bir delikanlı tacizde bulunmaya çalıştı. Güçlü bir kadın olmama rağmen sesimi çıkaramadım ve kaldım öyle. Hafif bağırtı çıkarabildim. Gitti ve tekrar geri döndü. Olduğum yerde kaldım, ittirdim. Bir şey olmadı ama çok korku dolu anlar yaşadım. En kötüsü de 6 adım ileride kafe sahibi adam bize bakıyordu ve ne yardım etti ne sesini çıkardı."
Dilşad Çelebi: Attığım çığlıkla kaçtı "Arkamdan beni takip eden adamların tedirginliğini yaşadım. Okula giderken, yolda yürürken, eve dönerken... Hatta bir seferinde eve çok yaklaşmıştım ardımdan takip eden kişi koşarak üstüme doğru geldiğinde, attığım çığlıkla korkup kaçmıştı. Yanımda başkaları olmadan sokağa çıkmaya korktum bir süre. Yani bu şahıslar bizi sadece sokakta taciz etmekle kalmıyorlar, bu zihniyet kızları eve hapsediyor ve okumalarına, çalışmalarına, kendi ayakları üstünde durmalarına engel oluyor."
Bergüzar Korel: Otobüsten iner eve koşardım "Genç kızlığımdan beri yolda yürürken en korktuğum şeydir birinin beni takip ediyor olma ihtimali. Bu yüzden otobüsten indiğimde eve koşarak gittiğimi biliyorum. Eğer arkamdan biri geliyorsa ve bana çok yakın yürüyorsa hâlâ durur, önüme geçmesini sağlarım. Bakıyorum, izliyorum, öyle devam ediyorum yoluma. Eğer dükkan varsa etrafımda giriyorum. Müthiş bir paranoya, korku yaşıyorum. Keşke bunların hiçbiri olmasa ve hiçbir kadın bu korkuyu yaşamadan hayatına devam edebilse. Büyük bir öfke hissediyorum, her gün bu haberlere uyanmak bana büyük bir acı veriyor. Artık kelimelerin bittiği noktadayız."