Cem Yılmaz'dan 2 tabloya 86 bin dolar

Cem Yılmaz Contemporary İstanbul’dan eli boş dönmedi. 46 yaşındaki sanatçı 86 bin dolara resim koleksiyonuna iki eser daha ekledi.
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İsmet Doğan, Çağatay Odabaş, Emre Yusufi, Colin Christian, Jean-Michel Basquiat, Alexander Johnston Musgrove ve Andrea Kowch gibi sanatçıların eserlerine şimdiye kadar servet ödeyen Cem Yılmaz'ın geçen hafta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki Contemporary İstanbul’dan eli boş ayrılmadığı ortaya çıktı.
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İKİ TABLOYA 86 BİN DOLAR
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Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Galeri 77’nin sergisini gezen Cem Yılmaz, Daron Mouradian’a ait iki eser aldı. Pequod adlı tabloya 66 bin dolar, Portre 4’e ise 20 bin dolar ödedi.
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Yılmaz, yeni aldığı esirin fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
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Sanat eserlerine olan merakı, Cem Yılmaz’ı hatırı sayılır bir koleksiyonun sahibi yaptı. Ünlü komedyen, ABD’den Ermenistan’a kadar çeşitli ülkelerin sanatçılarının eserlerine yatırım yapıyor.
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İnternet ortamından takip ettiği sanatçıların eserlerini koleksiyonuna katan Yılmaz, aldığı eserleri evinin ve ofisinin duvarlarına asıyor.
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Ünlü komedyenin koleksiyonunda 31 yaşındaki ABD’li Andrea Kowch, 56 yaşındaki Ermeni sanatçı Daron Mouradian, 53 yaşındaki İngiliz sanatçı Colin Christian ve 1988’de vefat eden ABD’li Jean-Michel Basquiat’ın da aralarında bulunduğu birçok ismin eserleri yer alıyor.
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Yılmaz, Türkiye’den ise Çağatay Odabaş ile Emre Yusufi’nin eserlerini yakından takip ediyor.
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Grafik tasarımlarıyla tanınan Emre Yusufi’nin bu tablosu Yılmaz’ın en sevdiği çalışmalardan biri.
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Ünlü komedyen, eserlerini kendi duyguları ve deneyimlerinden esinlenerek yaratan Andrea Kowch’un bu tablosunuinternet üzerinden alıp koleksiyonuna katmıştı.
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Alexander Johnston Musgrove imzalı tablo, Cem Yılmaz’ın evinin duvarını süslüyor.
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İşte Yılmaz'ın satın aldığı bilinen eserlerden iki tanesi....