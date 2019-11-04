Cem Yılmaz ilk kez konuştu!.. Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor mu?
Cem Yılmaz, Defne Samyeli’yle ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddiasıyla ilgili soruya hangi yanıtı verdi?
Yeni filmi “Karakomik Filmler” iki haftada 602 bin 615 kişi tarafından izlenen Cem Yılmaz, dün Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza günü’ne katıldı.
Cem Yılmaz’ın hayranları imza alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Abisi Can Yılmaz’ın da eşlik ettiği ünlü komedyen hayranlarıyla bol bol şakalaştı.
İki genç hayranı Cem Yılmaz’a kitap imzalatırken “Okulumuz Nişantaşı’nda… Sabah akşam Beren Saat’i görüyoruz” deyince Cem Yılmaz da espriyi patlattı.
Cem Yılmaz çocuk hayranlarına da ayrıcalık tanıdı. Dört saat boyunca kitap imzalayan ünlü komedyen, daha sonra görevlilerin yardımıyla fuar alanından uzaklaştı.
Cem Yılmaz, 602 bin seyirciye ulaşan yeni filmi “Karakomik Filmler”in gişesinden memnun olmadığını açıkladı.
Ünlü Komedyen Defne Samyeli’yle ile ayrılığına Serenay Sarıkaya’nın neden olduğu iddiasıyla ilgili soruya başta cevap vermek istemedi.
Ancak Serenay Sarıkaya’nın da konuyla ilgili sessiz kaldığı hatırlatıldığında ünlü komedyen, ilk kez açıklama yaptı.
Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra adı Serenay Sarıkaya ile anılan Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün katıldığı fuarda ilk kez özel yaşantısı hakkında konuşarak Sarıkaya ile birlikte olmadığını söyledi.