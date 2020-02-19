Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkını ilan etti! Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş hatta önceki gün ikilinin evleneceği yönünde iddialar herkesi şoke etmişti. Herkesin inanmakta gçlük çektiği Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı sosyal medyaya taşındı. Yeni bir reklam filminde rol alacak olan Serenay Sarıkaya çekimlerden kareleri "Size bir sır vereceğim, ama şimdi değil..." notuyla Instagram hesabından paylaştı.