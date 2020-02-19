  • Bist 100
    120245
  • Dolar
    6,0687
  • Euro
    6,5573
  • Altın
    310,7400
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Büyükşehir belediyeleri UKOME'de çoğunluğu kaybetti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Büyükşehir belediyeleri UKOME'de çoğunluğu kaybetti!
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkını ilan etti! Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkını ilan etti! Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı
2 yıllık evliliğini dün sonlandıran Berk Oktay: Mutluyum 2 yıllık evliliğini dün sonlandıran Berk Oktay: Mutluyum
Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı
Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Aslı Enver ile aşk mı yaşıyor? Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Aslı Enver ile aşk mı yaşıyor?
"Sabaha kadar burdayız"la fenomen olan Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin patent peşine düştü "Sabaha kadar burdayız"la fenomen olan Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin patent peşine düştü
Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi
Kardeş muhtar oldular Kardeş muhtar oldular
Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
UMH: AB'nin Libya'ya silah ambargosunu denetleme kararı başarısız olacak UMH: AB'nin Libya'ya silah ambargosunu denetleme kararı başarısız olacak
SpaceX ve Space Adventures uzay turizmi tarihini açıkladı SpaceX ve Space Adventures uzay turizmi tarihini açıkladı
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş Suriye açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş Suriye açıklaması
Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu
İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39'a yükseldi İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39'a yükseldi
Manisa'da 5.2'lik depremi önceden haber veren koyunların görüntüleri şoke etti Manisa'da 5.2'lik depremi önceden haber veren koyunların görüntüleri şoke etti
Çin'de yeni kriz! Uçuş personeli bulunamıyor Çin'de yeni kriz! Uçuş personeli bulunamıyor
PKK'lı teröristlerden bomba itiraflar! Suriye'deki petrol trafiği deşifre oldu PKK'lı teröristlerden bomba itiraflar! Suriye'deki petrol trafiği deşifre oldu
Fiyatlar her gün düşüyor! OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı Fiyatlar her gün düşüyor! OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı
Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum
Atakan, çoğumuzdan daha çok biliyor Atakan, çoğumuzdan daha çok biliyor
Malezya Başbakanı Mahathir kasımdan sonra görevini devredeceğini açıkladı Malezya Başbakanı Mahathir kasımdan sonra görevini devredeceğini açıkladı
Beyşehir'de elektroşokla kaçak balık avına rekor ceza! Beyşehir'de elektroşokla kaçak balık avına rekor ceza!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkını ilan etti! Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı