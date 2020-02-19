Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkını ilan etti! Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı
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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş hatta önceki gün ikilinin evleneceği yönünde iddialar herkesi şoke etmişti. Herkesin inanmakta gçlük çektiği Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı sosyal medyaya taşındı. Yeni bir reklam filminde rol alacak olan Serenay Sarıkaya çekimlerden kareleri "Size bir sır vereceğim, ama şimdi değil..." notuyla Instagram hesabından paylaştı.
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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çifti sonunda aşklarını sosyal medyaya da taşıdı. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaptığı yorumla dikkatleri çekti.
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Atina'da görüntülenen ve aşkları ortaya çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya artık ilişkilerini gizlemiyor. Birlikte gittikleri Atina tatilindeki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti.
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CEM YILMAZ'DAN KALP EMOJİSİ
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Yeni bir reklam filminde rol alacak olan Serenay Sarıkaya çekimlerden kareleri "Size bir sır vereceğim, ama şimdi değil..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisi Cem Yılmaz ise Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına gül emojisiyle yorum yaptı.
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Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşıma bıraktığı yorum kısa sürede beğeni aldı.
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EVLENECEKLERİ BİLE İDDİA EDİLDİ
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Magazin dünyasında Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkıyla ilgi yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Söylentilere göre; çift yakın zamanda nikah masasına oturacak.
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Cem Yılmaz evli kaldığı Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanmıştı. Serenay Sarıkaya 3.5 yıl aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile birlikteyken evliliği düşünmediğini söylüyordu.
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Yılmaz ile Sarıkaya arasındaki bu evlilik iddiaları sosyal medyada da büyük dikkat çekti.