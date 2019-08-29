Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!
Türkiye'nin çerezlik en büyük çekirdiği olan 'İnegöl Alası'nı yetiştiren üreticiler, mahsüllerini kurutacak yer bulamayınca ilginç bir çözüm geliştirdi. Tarladan hasat edilerek tanelere ayrılan çekirdekler, kurutulmak üzere şehrin pazar alanlarına serilirken, bazı çiftçiler yer bulamayınca çekirdekleri Ahmet Türkel Çevreyolunun gidiş-dönüş yönündeki birer şeridine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor.
Ay çekirdeği hasadını yapan ve ürününü kurutmak üzere yola seren Ayşe Öcal, "Yıllarca beyaz çekirdek üretmiştik. Bu yıl da kara çekirdek üretelim dedik. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz; çevreyolunda kurutmamız için bize izin verdi. 7-8 gün kurutma yapıyoruz. Fiyatlar kilosu 8-9 TL diyorlar. Bu sene rekolte oldukça güzel" dedi.