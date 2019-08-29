Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!

Ay çekirdeği hasadını yapan ve ürününü kurutmak üzere yola seren Ayşe Öcal, "Yıllarca beyaz çekirdek üretmiştik. Bu yıl da kara çekirdek üretelim dedik. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz; çevreyolunda kurutmamız için bize izin verdi. 7-8 gün kurutma yapıyoruz. Fiyatlar kilosu 8-9 TL diyorlar. Bu sene rekolte oldukça güzel" dedi.