Caretta carettalar, Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler ise şok oldu

Yavru kaplumbağaları bulan Bodrum Belediye Meclis üyesi Tamer Mandalinci de Bodrum'da ölü caretta caretta görmeye alışık olduklarını, böyle güzel bir olayın ise Bodrum'da görülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Dün gece Turgutreis sahilinde karşılaştık yavru carreta carettalarla hemen DEKAMER'i arayarak bilgi aldık neler yapmamız gerektiğini anlattılar. Biz de yetkililerin doğrultusunda kaplumbağaları denize ulaştırdık" dedi.