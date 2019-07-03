Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı
Renault Grubu, 2018 yılında dünyada 230 bin satışı gerçekleştirdiği Captur’u Çin’de de üretmeye karar verdi. Markanın yeni tasarım kodlarıyla yenilenen Captur, Çin’de yapılacak üretimle Güney Kore de dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak. Renault, Captur satışlarında yeni benzinli ve dizel motorları seçenekleri sunacak. Vites seçeneklerinde müşterilerine 5 ve 6 vitesli manuel tercihleri sunacak Renault, 7 vitesli çift kavramalı otomatik vites kutusunu da seçeneklerine ekleyecek. Yenilenen Captur’un benzinli motorlarda 100 ile 155 bg, dizel motorlarda ise 95 ile 115 bg aralığında güç seçeneklerine sahip olacağı açıklandı.
4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha uzun olan Captur’un aks mesafeleri 2 cm civarında artırıldı. Model tasarımında ise ön ve arkada kullanılan full LED C şeklinde farlar öne çıkıyor. Açıklamasında “güçlendirilmiş SUV kimliğine” vurgu yapan Renault, versiyona bağlı olarak değişmekle birlikte 18 inç tekerlekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi planlıyor.