Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı

Renault Grubu, 2018 yılında dünyada 230 bin satışı gerçekleştirdiği Captur’u Çin’de de üretmeye karar verdi. Markanın yeni tasarım kodlarıyla yenilenen Captur, Çin’de yapılacak üretimle Güney Kore de dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak. Renault, Captur satışlarında yeni benzinli ve dizel motorları seçenekleri sunacak. Vites seçeneklerinde müşterilerine 5 ve 6 vitesli manuel tercihleri sunacak Renault, 7 vitesli çift kavramalı otomatik vites kutusunu da seçeneklerine ekleyecek. Yenilenen Captur’un benzinli motorlarda 100 ile 155 bg, dizel motorlarda ise 95 ile 115 bg aralığında güç seçeneklerine sahip olacağı açıklandı.