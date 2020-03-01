Denize açıldıkları lastik botları su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı
1 / 18
Bir grup düzensiz göçmen, deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek istedi.
2 / 18
Sahilinden ayrıldıktan kısa süre sonra botları motoru arızalanıp su alınca sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
3 / 18
Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden ayrıldıktan kısa süre sonra botları motoru arızalanıp su alınca sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
4 / 18
Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Sivrice Feneri önündeki sahilde toplanıp lastik bota bindi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup denize açıldı.
5 / 18
Kıyıdan 100 metre uzaklaşan düzensiz göçmenlerin botu, motoru arızalanıp su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istendi.
6 / 18
Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik merkezine götürüldü.