Can Yaman'ın ağzını bıçak açmıyor!

Libido açıklaması nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Can Yaman sessizliğe büründü. Önceki gün Budapeşte’ye giden ünlü oyuncu, havalimanında fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtlamadı.
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Son dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle gündemden düşmeyen Can Yaman, yeni dizisinin yapımcısı Faruk Turgut’un talimatıyla bir süre gözlerden uzak olmak amacıyla Brezilya’ya gitmişti.
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Ailesini görmek için Türkiye’ye dönen ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
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ASKERE GİDECEK
Bu kez Budapeşte’ye giden Can Yaman, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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Oyuncu, kısa sürecek tatilinin ardından vatani görevini yerine getirecek. Yaman, 5 Ocak’ta birliğine teslim olacak.