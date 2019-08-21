Cam sildi, karakolluk oldu

"PARAYI YÜZÜME ATMASI ÇOK ZORUMA GİTTİ" Yaşananları gururuna yediremediği için polis merkezine giderek, şikayetçi olduğunu kaydeden Sevda Karakuş, karşı tarafın da kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Karakuş, "Sorun para değil, bana yapılan bir haksızlık var. 50 lirayı benim yüzüme atması çok zoruma gitti. 1 hafta önce benden randevu aldı. O günüm boş geçti. 1 gün çalışmazsam 3 gün aç kalmam anlamına geliyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. 15 yıldır bu işlerle uğraşıyorum, ilk kez başıma geldi" diye konuştu.