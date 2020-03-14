Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgını sonrasında evden çalışma sistemi ile ilgili detaylar konuşuluyor. Corona virüsün dünyaya yayılmasıyla birlikte çalışanlar ve işverenler açısından da çeşitli soruları gündeme getirdi. Herkes "Bir çalışan virüsten enfekte olduysa ne olur? Ya da çevresinde enfekte olmuş birisi varsa, kendini karantinaya aldıysa izinli mi sayılır? Bir çalışan yurtdışı seyahate gitmeyi reddebilir mi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 15 soruda koronavirüste çalışma hakları...