Çalışan kadınlara devletten dev destek!

Çalışan kadınlara devletten büyük destek! Çalışan annelere yapılan çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ve enflasyonda yaşanan artışa göre zamlandı. 2020 Ocak sonrası doğum yapan annelerin alacağı ücret en az 7 bin 470 lira oldu.
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Devlet nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek amacıyla ailelere destekte bulunuyor.
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Bu desteklerden birisi olan çocuk parası doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400, üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira ödeniyor..
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Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Bu para maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinde hesaplanıyor.
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2019'da en düşük 6.367 lira olan bu ödeme 1 Ocak itibarıyla 7 bin 334 liraya yükseltildi. Brüt maaşı 6 bin lira olan bir anneye 14 bin 933 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Paranın yatıp yatmadığını turkiye.gov.tr üzerinden kontrol edin.
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EMZİRME ÖDENEĞİ
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne ve eşinin SSK veya Bağkur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli.
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6 AYA KADAR YARIM GÜN
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrası birinci doğumda 2 ay (15+15 gün, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alıyor.
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KREŞ TEŞVİĞİ
0-60 (5 yaşına kadar) aylık çocuklarını kreş, anaokullu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anne, her ay 650 lira destek sağlanıyor.
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Bu destekten de kesin tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancın aylık ortalaması, brüt asgari ücretin 2 katını (2020 için 5.886TL)aşmayan anneler faydalanıyor. Devlet ayrıca kreş yapan işverene de vergi muafiyetinde bulunuyor.