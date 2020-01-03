Çağla Şıkel 41 yaşında bastı! Ailesinden doğum günü sürprizi!
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Ünlü sunucu ve manken Çağla Şikel 41 yaşına bastı. Ünlü manken Şikel'e ailesi doğum günü sürprizi yaptı.
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Sunucu ve manken Çağla Şikel'e ailesi doğum günü sürprizi yaptı. 41 yaşına basan güzel sunucu adını 1997 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile duyurdu.
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Evine bir sürü doğum günü çiçeği gelen Çağla Şıkel, "Bizim ev cennet bahçesi ne şanslıyım ben" diyerek, çocukları Kuzey ve Uzay'la çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Şıkel, sosyal medya hesabından yeni yaşını, "Yeni yıl ile birlikte yeni hayallerle geldin. 41.yaşım hoşgeldin" diyerek kutladı.
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Demet Şener, Ebru Şallı, Ebru Akel, Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimler ve takipçileri, ünlü modelin doğum gününü kutladı.
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Çağla Şıkel, sosyal medya hesabının hikaye kısmına, "Mesaj atan, arayan herkese sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız" notunu ekledi.
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Çağla Şikel Kimdir?
Çağla Şıkel (d. 2 Ocak 1979), Türk oyuncu, sunucu ve manken.
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Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır.
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1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.
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1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.
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Çağla Şıkel 2002 yılında kendisi gibi manken olan Bozok Gören ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Daha sonra Beyazıt Öztürk ile bir birlikteliği oldu.
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Çağla Şıkel yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile birlikte kaldı. Çift 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı.
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Fakat aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi. 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay adında bir oğlu daha vardır.
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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.