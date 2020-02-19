Çağla Şıkel ve Ertuğrul Özkök birbirine girdi! Özkök'ün 'cinsel içerikli kitap' tavsiyesine Şıkel'den sert tepki

Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şıkel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim.