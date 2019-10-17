Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu
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Güzel oyuncu Çağla Şıkel, canlı yayında dans ederken göğsünün açılmasıyla ile ilgili ilk kez konuşarak, "Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini." dedi.
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Alişan'la sunduğu bir program esnasında dans ederken talihsiz bir kaza geçirerek göğsü açılan Çağla Şıkel, olaydan sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı. Şıkel, "Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini" dedi.
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"ARTIK SUSMAYACAĞIM"
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Olayın ardından çok incitildiğini belirten Şıkel, o dönemin çok zor bir dönem olduğundan bahsetti. Şıkel sözlerine, "Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra 'yok artık susamayacağım' deyip açıklama yapmıştım.
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O sözleri yedim, ama yutamadım. Normalde çıkan haberler için herhangi bir açıklama yapmazdım insanlar istediğini düşünebilir ama bu olay başka bir şeydi." ifadelerini kullandı.
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"ALİŞAN İLE YAN YANA OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"
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akın arkadaşı Alişan hakkında da konuşan Şıkel, "Alişan ile yan yana olmaktan büyük keyif alıyorum.
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Kalbi çok temiz, iyi kalpli egosuz bir insan. Alişan adeta 15 yaşında bir çocuk gibi çok saf temiz bir adam." ifadelerine yer verdi.