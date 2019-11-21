Büşra Nur Çalar Söylemez için ne dediler Cübbeli Ahmet Hoca'nın yorumu olay

Hiç hoş olmamış Emine Şenlikoğlu (yazar): Zekatı ve vergisini ödemişse haram diyemeyiz. Ama hoş değil tabii, hiç hoş olmamış. Bunca fakir insanın olduğu bir dünyada saltanatvari bir hayat yaşıyorsa da sosyal medyada paylaşmamalıydı. Bu zamanda çok daha dikkat edilmeli. O hanımefendi duygularını ifade etmiş olabilir ama başka insanları imrendiriyorsa hoş değildir.”