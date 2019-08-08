Ünlü sunucu Burcu Esmersoy kötü haberi doğruladı! İhanet iddialarına yanıt verdi
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Mart 2018'de ikinci evliliğini yapan Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile mutlu evliliklerini sonlandırma kararı aldı. 2 Eylül'de eşi ile anlaşmalı olarak boşanacak olan Esmersoy, ihanet iddialarına yanıt verdi.
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da son aylarda artan boşanma haberlerinin konusu oldu. Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği iş adamı Berk Suyabatmaz ile evliliğini kısa süre içinde sonlandırma kararı aldı. Böylece Esmersoy, ikinci evliliğinden de aradığını bulamadı.
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Geçtiğimiz hafta ayrılacakları hakkında hiçbir açıklama yapmayan ikilinin kesinleşen bu kararı sonrası ilk açıklama da geldi. Esmersoy, ihanetin olmadığını ancak ilişkiyi daha fazla yürütemediklerini açıkladı.
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Çocuk meselesi mi?: Burcu Esmersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ben başka bir kadını hiç hissetmedim Esin. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil Esin olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok"
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Miami'ye gitti: Boşanma protokolünü geçen hafta imzalayan ikiliden Berk Suyabatmaz, alınan bu kararın ardından Miami'ye gitti. Burcu Esmersoy'un da kısa süreliğine bir tatile çıkacağı öğrenildi.
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Peki Berk Suyabatmaz kimdir?: 1978 yılının Mart ayında dünyaya gelen İş Adamı Berk Suyabatmaz aslen Antalyalıdır. Sosyal medya hesapları üzerinden seyahat ettiği ve gezdiği yerleri paylaşan Berk Suyabatmaz'ın günümüzde oldukça fazla bir takipçisi vardır.
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Ne iş yapıyor?: İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamıdır. Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biridir.
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Geçmişi kabarık: Geçmiş dönemlerde ismi Ayşe Özyılmazel, Neslişah Alkoçlar, Merve Hasman, Tuğçe Postoğlu, Deniz Marşan ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerle anılmıştır.
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Denizcilik sektörü üzerine iş hayatını sürdüren Berk Suyabatmaz ayrıca kayak sporları ilede ilgilenmektedir.
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Burcu Esmersoy kimdir?: Kamile Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 tarihinde, Timur Esmersoy’un çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi.
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1997'de katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında 4. oldu. Ardından 1997 yılında, Miss İnternational yarışmasına katılan Esmersoy, ülkemizi bu yarışmada Japonya’da temsil etmiş ve de Dostluk Güzeli ünvanını kazanmıştı.
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Medya dünyasına Hıncal Uluç'un sekreteri olarak girdi. Birkaç klip oyunculuğu yaptı. Daha sonra; Bir süre Kanal D’de çocuk programları sunan ve de Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu’ndan dereceyle mezun olan Esmersoy, 2000 yılında CNN Türk’ün spor departmanına girdi.
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2006 yılında ise NTV’nin başarılı spor programı Spor Servisi’nin sunuculuğunu yapmaya başlayan Esmersoy, erkek egemenliğindeki bu alanda kısa sürede büyük bir başarı kazandı.
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İlk evliliği: Burcu Esmersoy, Ferrari'nin Reklam Pazarlama ve Sponsorluk Müdürü Massimo Cusimano ile 2005'te Paris'teki Türk Konsolosluğu'nda evlendi. 28 Şubat 2006 tarihinde de İtalya'da bir kilise nikahı yaptı. 2008 yılında boşandı.
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30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. 2012 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.
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Burcu Esmersoy 12 Şubat 2015 tarihinde Tv8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" programına konuk yarışmacı olarak katıldı.
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2017 yılında İş Adamı Berk Suyabatmaz ile birlikte olmaya başladı. 14 Mayıs 2018 tarihinde New York'ta New York Türk Başkonsolosluğunda sade bir tören ile evlendi. (HABERTÜRK)