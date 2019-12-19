Burcu Esmersoy: Takip ettiği kızlara yürümüş!

Etiler'de görüntülenen sunucu Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz hakkında açıklama yaptı. Gazetecilerle sohbet eden Burcu Esmersoy, boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile mesajlaştığını söyledi.
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Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz ile ayrılık nedeninin sahte hesap açıp eşiyle başka biriymiş gibi konuştuğu, buluşma zamanı geldiğinde kimliğini açıklayıp, "Beni aldatacaktın" diyip boşandığı iddia edilmiş. Bu olay günlerce konuşulmuştu.
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Daha önce de iddiaları yalanlayan güzel sunucu, muhabirlerin soruları üzerine bir açıklama daha yaptı.
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Esmersoy, bir kez daha bunun kendisiyle ilgili olmadığını, Berk Suyabatmaz adına bu tip bir hesap açıldığını ancak iddiaların kulaktan kulağa değiştiğini söyleyerek kendisine geldiğini anlattı.
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Güzel sunucu şöyle dedi: O konuda bana soranlara ben cevap verdim, hazır siz buradayken cevap veriyim. Konunun benimle alakası yok. Biz boşandıktan sonra, ben de Berk’in Instagram'ında gördüm, paylaştı çünkü.
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Birisi onun kendi ismiyle, yani Berk Suyabatmaz ismiyle altına çizgi mi çizmiş nasıl yapılıyor bilmiyorum o işler, aynı profil fotoğrafını kullanıp bir erkek gibi düşünüyorum ben.
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Böyle kızlara, onun takip ettiği kızlara 'Hello' falan ne varsa hepsine oradan yürümüş. Sonra birkaç kişi cevap vermiş, yazan kişi İngilizce biraz kötü yazışmış kızlarda şüphelenmiş Berk’e sormuşlar 'bu sen misin?' diye hayır demiş.
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Oradan çıkmış ortaya. Kulaktan kulağa olan haberler değişirmiş ya ben diye söylenmiş, öyle bir durum yok."
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Ardından eski eşiyle iletişim halinde olduğunu söyleyen Esmersoy, ”Az önce mesajlaştık, özel bir dur yok, sadece mesajlaştık" dedi.
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"Berrak Tüzünataç bu açıklamaların ardından kıskanmaz mı?" sorusuna Esmersoy, "Estağfurullah, yok canım, kıskançlık oluşturacak bir mesajlaşma değil" dedi.