Burcu Esmersoy’dan Berrak Tüzünataç açıklaması: Eğer aralarında ilişki varsa...
1 / 21
Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz’ın Berrak Tüzünataç’la ilişkisi hakkındaki sorulara Berrak arkadaşım ama ilişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez yanıtını verdi.
2 / 21
Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz’ın Berrak Tüzünataç’la ilişkisi hakkındaki sorulara “Berrak arkadaşım ama ilişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez” yanıtını verdi.
3 / 21
EYLÜLDE BOŞANDILAR
4 / 21
Burcu Esmersoy işadamı Berk Suyabatmaz’la evliliğini geçtiğimiz eylül ayında noktalamış, Suyabatmaz boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç’la yeni bir aşka yelken açmıştı.
5 / 21
Önceki gün Nişantaşı’ndaki Sofa Hotel’de düzenlenen davette görüntülenen Burcu Esmersoy, sürpriz ilişkiyle ilgili sorulara yanıt verdi.
6 / 21
İKİ BEKAR İNSAN
7 / 21
Esmersoy şöyle konuştu: “Berrak’ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez.
8 / 21
Beni de ilgilendirmez. Niye aramızda sorun olsun ki? Onların hayatına karışamayız. Kurcalanması gereken bir mesele değil.”