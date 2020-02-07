Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' dedi, ünlüler dünyası ikiye bölündü
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Eski eşi Berk Suyabatmaz’la Berrak Tüzünataç’ın tatil fotoğrafını like’layan Burcu Esmersoy, "Düğün yaparlarsa gider misiniz?" sorusuna Tabii ki giderim yanıtını verdi.
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BEĞENMESEM SAÇMA OLURDU
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Önceki gün Hasköy Tersane İstanbul’da görüntülenen Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz’la sevgilisi Berrak Tüzüataç’ın fotoğrafını beğenmesi hakkında “İkisi de keyifli bir anını paylaşmış, ben de gördüm beğendim.
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Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Bence çok güzel gözüküyorlar” dedi. “Düğün yaparlarsa gider misiniz?” sorusuna da “Davet ederlerse giderim tabii ki, neden gitmeyeyim?” yanıtını verdi.
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BERK SUYABATMAZ: KABAK TADI VERDİ!
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Burcu Esmersoy’un bu açıklamasının dün internet sitelerinde yayınlanmasının ardından Berk Suyabatmaz’dan beklenmedik bir açıklama geldi. Suyabatmaz, Instagram hesabında şu yazıyı paylaştı: “Sanki biraz kabak tadı verdi. Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum.”
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Siz olsaydınız ne yapardınız
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Billur Kalkavan: Eski sevgilim düğününe beni çağırırsa giderim, gittim de. Gelin rahatsız olmadı. Niye olsun ki, bitmiş geçmiş gitmiş.
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Seçkin Piriler: Hiç işim olmaz. Asla gitmem.
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Ziynet Sali: Bu çok saçma bir şey, tabii ki gitmem.
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Bade İşçil: Eğer eski eşim evlenecekse, benim o kişiyi tanımam lazım. Çünkü arada oğlum var. Oğlum kimin yanında olacak, bilmek isterim. İşin özü düğüne çağrıldıysam giderim. Bizler düğünlere cenazelere giden, örf adet toplumuyuz.
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Behzat Gerçeker: Burcu (Esmersoy) eski eşinin ilişkisi umurunda değilmiş gibi davranıyor. Ama ben umursadığını düşünüyorum.