Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' dedi, ünlüler dünyası ikiye bölündü

Burcu Esmersoy’un bu açıklamasının dün internet sitelerinde yayınlanmasının ardından Berk Suyabatmaz’dan beklenmedik bir açıklama geldi. Suyabatmaz, Instagram hesabında şu yazıyı paylaştı: “Sanki biraz kabak tadı verdi. Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum.”