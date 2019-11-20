Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit!

Başrolünü Burak Özçivit'in canlandıracağı ve atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. Kuruluş Osman hakkında çok çarpıcı bir konuya değnen Aytuğ, "Bu akşam Türk dizi tarihine önemli bir not düşülecek. Hepimizin ekran başında şahit olacağı bir dönüm noktası, bir milat yaşanacak. Tanıtımları şimdiden rekorlar kıran, yabancı dillere çevrilen, sosyal medyada zirve yapan Kuruluş Osman dizisi atv ekranlarında başlayacak." dedi. Kuruluş Osman'ın son fragmanında yer alan "Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak..." sözlerine yer veren Aytuğ Kuruluş Osman hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu...