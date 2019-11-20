Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit!
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Başrolünü Burak Özçivit'in canlandıracağı ve atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. Kuruluş Osman hakkında çok çarpıcı bir konuya değnen Aytuğ, "Bu akşam Türk dizi tarihine önemli bir not düşülecek. Hepimizin ekran başında şahit olacağı bir dönüm noktası, bir milat yaşanacak. Tanıtımları şimdiden rekorlar kıran, yabancı dillere çevrilen, sosyal medyada zirve yapan Kuruluş Osman dizisi atv ekranlarında başlayacak." dedi. Kuruluş Osman'ın son fragmanında yer alan "Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak..." sözlerine yer veren Aytuğ Kuruluş Osman hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu...
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İşte Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un dikkat çeken Kuruluş Osman yazısı...
"Bu akşam Türk dizi tarihine önemli bir not düşülecek. Hepimizin ekran başında şahit olacağı bir dönüm noktası, bir milat yaşanacak. Tanıtımları şimdiden rekorlar kıran, yabancı dillere çevrilen, sosyal medyada zirve yapan Kuruluş Osman dizisi atv ekranlarında başlayacak.
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Aylar önce dizinin çekildiği Riva'daki muazzam platoyu gezdiğimde gözlerime inanamamıştım. Sıfırdan inşa edilen muazzam kaleler, hanlar, hamamlar mı istersiniz, yapay nehirler mi?
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Obanın kıl çadırlarının üretilmesi için bile Türkmenistan'daki bir köyde adeta seferberlik ilan edilmişti. Altı ayrı marangoz ekibi gece gündüz demeden çalışıyordu.
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Sadece dizide kullanılan atların eğitimi için bile iki ayrı ekip mesai yapıyordu. Osman Gazi rolüne çok yakıştığını düşündüğüm Burak Özçivit ise altı ay öncesinden binicilik, kılıç ve yakın dövüş dersleri almaya başlamış, kılıç sahneleri için yurt dışından özel koreograflar getirilmişti.
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Üç ayrı akademik ekip tarafından dönemin tarihi olayları tarih ve bilimin süzgecinden geçirilip en doğru, en tartışmasız haliyle senaryoya dahil edilmişti
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Belli ki amaçlanan sadece bir dönem dizisi üzerinden para kazanmak, reyting almak değildi. Burada öncelikle tarihi bir 'bilgilendirme ve bilinçlendirme' misyonu gözetilmişti.
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Bu topraklar üzerinde neredeyse 1000 yıla yaklaşan medeniyetimizin, hakimiyetimizin köklerinin nasıl fedakarca sulandığından, 'devlet' olmanın temellerindeki harcın nasıl kan, ter ve gözyaşı ile yoğurulduğundan herkesi haberdar etmek için yola çıkılmıştı.
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Tabii ki tarihimizi televizyon dizilerinden öğrenmeyeceğiz. Ama göreceksiniz, Kuruluş: Osman hepimiz için son derece faydalı bir 'yardımcı ders kitabı' yerine geçecek.
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Sadece bizim için mi? Gösterileceği onlarca yabancı ülkede bu diziyi izleyenler, bu Cumhuriyet'in ne denli sağlam temeller üzerine oturtulduğunu görüp, belki de onu ümitsizce sallamaktan vazgeçecekler...
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Şu anda Güneydoğu sınırımızda teröristler ve onların arkasındaki güçlere karşı topyekun bir mücadele halindeyiz.
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Terörün kaynağını yerinde kurutmak için sınır ötesi operasyonların içindeyiz.
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Ne deniliyordu dizinin son fragmanında: "Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak..." Belli ki bu dizide tarihin günümüzdeki izdüşümlerine de sıkça rastlayacağız.
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Kuruluş Osman'ın bize de önemli mesajları olacak.
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Hele ki dört bir yanımızın düşmanla çevrildiği şu hassas günlerde...
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Hep birlikte göreceğiz: Tekfurların aslında ölmediğini...
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Anadolu'yu Türk'e çok görenlerin emellerinden vazgeçmediğini...