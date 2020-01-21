Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den iddialara pozlu yanıt! Takipçiler destek çıktı
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Burak Özçivit'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların Fahriye Evcen'i kızdırdığı iddia edilmişti. İkili o iddialara fotoğrafla yanıt verdi.
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Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile fotoğraf paylaşmasının ardından Burak Özçivit'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların Evcen'i kızdırdığı iddia edilmişti.
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İkili, bu iddialara sosyal medya hesapları Instagram'dan fotoğraf paylaşarak cevap verdi.
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Burak Özçivit'e gazetecilerin eşi Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştığı sorulması üzerine Özçivit, ''Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım.'' demişti.
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''Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?'' sorusuna ise ''Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım" sözleriyle yanıt vermişti.
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Burak Özçivit'in bu açıklamalarının ardından Fahriye Evcen'in sinirlendiği iddia edilmiş.
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Özçivit'in sözlerinin Evcen'e gönderme olduğu düşünülmüştü.
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İkiliden Burak Özçivit, ortaya atılan bu iddiaların ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan beraber fotoğraf paylaşarak yanıt verdi.
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Ünlü çiftin fotoğrafına yorum yapan takipçileri de ikiliye destek verdi.
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İkilinin hayranları,'Helal olsun, Karan'ı reklam malzemesi yapmayın', 'Anne baba olarak evladınızı sosyal medyada paylaşmak istememek en doğal hakkınız' şeklinde yorumlar yaptı.
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Peki, Burak Özçivit kimdir?
Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır. Aslen Gazianteplidir.
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Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.
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2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.
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Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.
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İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır.
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Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır.
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Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır.
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2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır.
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Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır.
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2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü.
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2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.
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2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.