Bülent Serttaş, Dua Lipa'ya özendi! 16 bin TL'lik ceketiyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Moda eleştirmenleri Serttaş'ın rüküş olduğuna vurgu yaptı. İşte o eleştirilerden biri: "Proporsiyonunuza (Vücut ölçüleri) hiç uymayan bu trençkota 16 bin 500 TL para vermişsiniz. Hadi siz verdiniz de bunu alırken yanınızda kimse yok muydu sizi uyaracak! 'Yapma Bülent alma. Bu sana olmaz' diyecek…"