Bülent Serttaş, Dua Lipa'ya özendi! 16 bin TL'lik ceketiyle eleştiri yağmuruna tutuldu
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Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Bülent Serttaş'ın, alışılmışın dışında tarzı ve 16 bin liralık ceketi olay oldu.
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Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş, alışılmışın dışında tarzıyla tek başına alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
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Serttaş'ın farklı imajı da dikkat çekti.
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Ünlü türkücünün üzerine giydiği Burberry marka trençkotun fiyatının 16 bin TL olduğu ortaya çıktı.
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Türkücünün tarzı dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa'ya benzetildi.
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Aynı trençkotun kadın versiyonunu geçtiğimiz zamanlarda Dua Lipa da giymişti.
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Moda eleştirmenleri Serttaş'ın rüküş olduğuna vurgu yaptı. İşte o eleştirilerden biri: "Proporsiyonunuza (Vücut ölçüleri) hiç uymayan bu trençkota 16 bin 500 TL para vermişsiniz. Hadi siz verdiniz de bunu alırken yanınızda kimse yok muydu sizi uyaracak! 'Yapma Bülent alma. Bu sana olmaz' diyecek…"
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Sadece moda eleştirmenleri değil Twitter ahalisi de duruma sessiz kalamadı. Hatta Bülent Bey bazı tweetleri beğendi, bazılarına cevap verdi.