Bülent Ersoy: En iyi gurme benim hayatım

Bülent Ersoy yılbaşı menüsü isteklerini eleştiren Vedat Milör'e cevap verdi.
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Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen diyen Milor'u yemeğe davet eden Diva, En iyi gurme benim hayatım diyerek Gelsin birlikte yemek yiyelim, hesabı ben ödeyeceğim dedi.
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Sapanca'da sahne aldığı otele Paris'ten aşçı, İspanya'dan ıstakoz, Rusya'dan siyah havyar getirten Bülent Ersoy, arkadaşlarına da ziyafet çektirdi.
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Bin 500 kişilik salonda yaklaşık 1700 kişiye şarkılarını seslendiren Diva yılbaşı menüsü isteklerini eleştiren Vedat Milör'e cevap verdi.
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“Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen” diyen Milor'u yemeğe davet eden Diva, “En iyi gurme benim hayatım” diyerek “Gelsin birlikte yemek yiyelim, hesabı ben ödeyeceğim” dedi.