Bülent Ersoy: Bilgimle yarışacak kimse yok!
Bülent Ersoy önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Tanju Babacan imzalı ‘Akdeniz Heykeli’ adlı kostümü, kırmızı saçları, takıları ve açıklamalarıyla geceye damga vurdu.
Bülent Ersoy açıklamalarıyla geceye damga vurdu.
İşte çok konuşulacak o açıklamalar...
Bazı şarkıcılar 250 bilet satamazken konser verdiğim yerlerde iğne atsan yere düşmüyor. Herkes haddini bilecek.
50 yıl sonra bile sahneye ilk çıktığım zamanki ihtişamı yaşıyor, yaşatıyorum.
Sahnede abartıyı seviyorum. Çünkü burası şov yeri. Naturel bir hal kabul edilmez.
Bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalara deşifre edecek bilgi kültürüne sahibim.
TRT arşivindeki 52 bin eseri ezbere biliyorum.
Tüm notaları tersten okuyabiliyorum.
Bugün derin musiki bilgimle yarışacak kimse yok.