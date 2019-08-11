Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin

Akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullandığımız uygulamaların çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Farklı geliştiricler tarafından farklı uygulamalar yayınlanıyor. Sözünü ettiğimiz bu yazılımların birçoğu kullanımı kolay ve yararlı. Bir de madalyonun diğer yüzü var, yani zararlı uygulamalar var.