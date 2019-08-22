Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara’nın seçkin fırsatlarını sizin için derledik...
Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğimiz Ankara’nın galericiler sitesini güncel fırsatları takip için perşembe günü tekrar ziyaret ettik. Sabahtan akşama köşe bucak bütün galerilerini dolaştığımız sitenin üzerinde fiyat yazan bütün otomobillerinin tam bir envanterini çıkardık. Sonuçta Opel’den Mercedes’e, BMW’den Ford’a 358 fotoğrafla Ankara ikinci el piyasasını bilgilerinize sunduk. İşte listemiz...
Akşam Araba Pazarı için yaptığımız gezilere bu hafta Ankara’da devam ettik. Perşembe sabahı ziyarete başladığımız Ankara esnafından aldığımız bilgileri başka bir haber hazırlarken, ayrıca ikinci el fiyatlarından özel bir galeri hazırlamayı ihmal etmedik. Bütün sitenin her galerisine göz attığımız çalışmada Ankara ikinci el pazarının tam bir fotoğraflı fiyat analizini de çıkarmış olduk. İşte Ankara ikinci el pazarında 15.500 TL’den 349.750 TL’ye tüm güncel fiyatları öğrenebileceğiniz Renault’dan Porsche’ye çeşitli modeller hakkında referans bilgiler edineceğiniz listemiz…