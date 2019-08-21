Bu liste esnafta yok! En pahalıdan en ucuza 100 ikinci el fırsat
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Akşam.com.tr 'den Hasan Aytekin, İstanbul Beylikdüzü’nde çok sayıda esnafın bulunduğu ikinci otomobil satış merkezini ziyaret etti. İkinci el otomobillerinin fiyat fotoğraflarını çekip sizin için esnafta bile bulunmayan özel bir fiyat listesi hazırladı.
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Akşam Araba Pazarı, esnaf ziyaretleri için bu hafta İstanbul Beylikdüzü’ndeydi. İşte esnafta bile bulunmayan en pahalıdan en ucuza 100 ikinci el fırsatın güncel listesi...