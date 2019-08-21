Bu liste esnafta yok! En pahalıdan en ucuza 100 ikinci el fırsat

Akşam.com.tr 'den Hasan Aytekin, İstanbul Beylikdüzü’nde çok sayıda esnafın bulunduğu ikinci otomobil satış merkezini ziyaret etti. İkinci el otomobillerinin fiyat fotoğraflarını çekip sizin için esnafta bile bulunmayan özel bir fiyat listesi hazırladı.