Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 17 Ağustos

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor. BOLU °C, 23°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. DÜZCE °C, 25°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor. SİNOP °C, 28°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.