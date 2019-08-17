Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 17 Ağustos
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Böylelikle, hafta sonunda gerek arkadaşlarıyla gerekse ailesiyle dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu. Meteoroloji, İstanbul için beklenen yağış hakkında bilgi verirken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi konulara da dikkat çekti. Kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağını açıklayan kurum, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok kısmında gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini duyurdu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2), Düzce, Zonguldak, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. BURSA °C, 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
EGE Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 34°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 30°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden Batı ve Orta Akdeniz2in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 33°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ve kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir, ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. ANKARA °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 31°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor. BOLU °C, 23°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. DÜZCE °C, 25°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor. SİNOP °C, 28°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ARDAHAN °C, 26°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 32°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 34°C Az bulutlu VAN °C, 30°C Az bulutlu