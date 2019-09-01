İkinci el otomobil almanın püf noktaları

GARAJDAN, ESNAFTAN, DOKTORDAN…



Satışta söylediğimiz gibi bir aracı alırken fırsat yakalamak için otomobilin hikâyesine dikkat etmek önemlidir. Sonuçta sizin de dahil olacağınız hikâyenin öncesinin güzel yazılmış olması önemlidir. Burada püf nokta, bu hikâyenin detaylarına dikkat edilirken tercihin çok sınırlı tutulmamasıdır. “Doktordan” ve “bayandan” gibi ilanlar kadar esnaftan verilen ilanlar da hem fırsat hem de değerlendirme açısından kıymetlidir. En iyi değerlendirmeyi yapabilmek için bir otomobilin birçok seçeneğini kontrol etmeniz hesaplama yapmayı kolaylaştırır. Bireysel ilanlarda yapacağınız araştırmanın esnaftan satın alacağınız bir otomobille sonuçlanmasında bir sakınca yoktur, yeter ki otomobil piyasasına göre avantajlı bir fiyatta olsun. Bu arada ikinci el otomobil satışında önemli bir hareketliliğin esnaftan esnafa olduğunu da belirtelim. Esnaf, avantajlı fiyatı bireysel satıcı yerine esnafta bulursa bu fırsatı kaçırmaz, bu alışkanlık bireysel alıcılar için de faydalı olabilir.