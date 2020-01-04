'Bozkır kenti'nin dalgıçları balıkları elleriyle besliyor

"Ana tankın içindeki canlıların beslenmesini ellerimizle yapıyoruz. Haftada 4 kez yemleme yapıyoruz. Soğuk hava depolarındaki yemlerimiz çıkartılıyor. Oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletildikten sonra görevli arkadaşlar tarafından canlıların ağırlıklarına göre ayrıldıktan sonra bize teslim ediliyor. Biz de beslemeyi gerçekleştiriyoruz. Eskişehir gibi denizi olmayan bir kente deniz balıklarıyla birlikte dalış yapmak bir ayrıcalık. Bundan dolayı çok mutluyuz."