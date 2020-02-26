'Böyle Daha Güzelsin' sergisinin basın gösterimi yapıldı

Derin izler bırakan olayları, bir şeye benzeterek hatırlamanın bu serginin çıkış noktası olduğunu dile getiren Darbaz, sözlerine şöyle devam etti: "Biz burada hepimizin iyi bildiği dönemin olaylarına, görüntülerine, siyasi gündemine mümkün olduğunca mesafeli durmak istedik. Ama üzerinde en az durulan yerden, hislerden ve deneyimlerden yola çıkmak istedik. Herkesin birbiri namına konuşmakta, üstelik de kendinden çok emin konuşmakta oldukça mahir olduğu bir konuda neler olup bittiğini değil sonunda ortada ne kaldığını göstermek istedik. Bunun için de burada hazır bulunan 16 genç sanatçıyla bir araya geldik. Hepsi kendi deneyimleri üzerine düşündü ve 28 Şubat ile aralarındaki ilişkiyi bir esere dönüştürdü. Gördük ki sonunda hemen hemen tüm işler, iki bakışlı bir söylem içeriyor. Bu ilginç çünkü bu iki bakış sanatçıların, izleyicinin duygusunu da en az kendi duygusu kadar önemsediğini ve anlamaya çalıştığını gösteriyor. Ama aynı zamanda anlattığı kadar da anlaşılmak isteyen, eseri izleyici ile kendisi arasında bir köprüye, bir ortak arkadaşa dönüştüren işler."