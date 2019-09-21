Türk iş insanı, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst'in 85 bin dolarlık (yaklaşık 485 bin TL) tablosunu satın aldı. Emir Uyar, kalp şeklindeki bu eseri de sevgilisine hediye edip Adriana Lima'nın kalbini bir kez daha çaldı.