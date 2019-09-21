Başarılı model Adriana Lima, sevgilisi Emir Uyar ile Londra’daki Damien Hirst’ün sergisini gezdi. Ünlü çift, ilk kez bir davette boy gösterdi.
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Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 3 aydır aşk yaşadığı iş insanı Emir Uyar ile ünlü sanatçı Damien Hirst’ün Londra’daki sergisini birlikte gezdi.
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İLK KEZ BİR DAVETE KATILDILAR
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Çift, ilk kez bir davete birlikte katıldı. İngiliz basınına Emir Uyar'la poz veren Adriana Lima, özel hayatıyla ilgili "Gördüğünüz gibi çok mutluyum" demekle yetindi.
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SANAT AŞIKLARI
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Venedik'teki San Clemente Palace Kempinski'nin sahibi olan Emir Uyar da bonkörlüğünü yine konuşturdu.
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Türk iş insanı, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst'in 85 bin dolarlık (yaklaşık 485 bin TL) tablosunu satın aldı. Emir Uyar, kalp şeklindeki bu eseri de sevgilisine hediye edip Adriana Lima'nın kalbini bir kez daha çaldı.
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İLK KEZ VENEDİK'TE GÖRÜNTÜLENDİLER
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İkili ilk kez geçen temmuzda Venedik tatilinde bir arada görüntülenmişti.