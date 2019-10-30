Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı çabuk unuttu! Survivor 2018 yarışmacısıyla...
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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, dedikodulara göre yeni bir aşka yelken açtı. 27 yaşındaki model, iddiaya göre bir süredir Survivor 2018 yarışmacısı Yiğit Marcus Aral’la birlikte...
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Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği Ağustos'ta biten Chloe Loughnan, hızlı çıktı. Boşanma sonrası çapkınların radarına giren 27 yaşındaki İrlandalı model, Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre gönlünü Survivor 2018'in gönüller takımındaki Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.
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Bu sürpriz aşk dedikodusu üzerine gözler Serdar Ortaç'a çevrildi.
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"Chloe artık hayatına baksın" diyen Ortaç'ın eski eşinin boşanmadan iki ay sonra yeni bir aşka yelken açmasına ne tepki vereceği merak konusu.
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Chloe boşanma sonrası "Serdar'la severek ayrıldık" demişti.