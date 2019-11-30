Bolu'da alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı
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Bolu'da, alkollü bir şoförün kullandığı otomobil, park halindeki 7 araca çarptı.
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Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde seyreden Fatih B.'nin kullandığı 14 AV 988 plakalı otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledi.
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Sürüklenen otomobil ise önünde bulunan 3 otomobil ile yol kenarı ve kaldırımda bulunan 3 motosiklete çarptı.
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Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 222 promil alkollü çıktı. Yanında yolcu olarak bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı.
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Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.
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Meydana gelen kazada, 5 otomobil ile 3 motosiklette maddi hasar oluştu.
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Kaza yapan otomobil ile onun çarpması sonucu hasar gören araçlar olay yerine çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan cadde, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.