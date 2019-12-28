Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

Bollywood'un ünlü oyuncularından Kushal Punjabi, Mumbai'deki evinde ölü bulundu. Oyuncunun yaşamına son verdiği öğrenildi.
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Hint sinemasının önde gelen isimlerinden Kushal Punjabi, Mumbai’deki evinde ölü olarak bulundu. 37 yaşındaki Punjabi’den bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi.
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Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polis memurları, kapıyı kırarak içeri girdi.
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Punjabi’nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede ünlü oyuncunun kendi yaşamına son verdiğini tespit etti.
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Polis kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre Punjabi, 3 yaşındaki oğlu için geriye bir not da bıraktı.
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Ülke basınındaki haberlere göre Punjabi söz konusu notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdı. İsim vermeden açıklamalarda bulunan oyuncunun yakınları, Punjabi’nin bir süredir depresyonla mücadele ettiğini öne sürdü.
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Kariyerine 1995’te dansçı olarak başlayan Punjabi, televizyon şovlarının yanı sıra birçok filmde de rol aldı.