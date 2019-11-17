Bolivya'daki olaylarda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
1 / 18
Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da bilanço ağırlaşıyor. Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
2 / 18
Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde, Morales destekçisi koka üreticisi köylüler ve kontrolü sağlamak amacıyla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.
3 / 18
Polisin, birkaç gün önce asker destekli operasyon başlattığı kentte, koka üreticilerinden 4 kişi daha hayatını kaybetti. 200 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 4'ü ağır 115 kişi de yaralandı.
4 / 18
Son gelişmelerle birlikte, Bolivya'da 500’den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.
5 / 18
Ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo'nun bölge sorumlularından Nelson Cox, tansiyonun düşmediği kentteki gelişmelere ilişkin basına bilgi verdi.
6 / 18
Her iki tarafla temas halinde olduklarını vurgulayan Cox, şiddetin acilen durdurulması gerektiğine işaret ederek, protestocu köylülere de bu yönde tavsiyede bulunduklarını aktardı.
7 / 18
Güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığını savunan Cox, olayların titiz şekilde araştırılmasını istedi.
8 / 18
Bölgedeki hastaneleri dolaştıklarını ve yaralı güvenlik görevlisine rastlamadıklarını da anlatan Cox, "Böyle bir durumda bunun adını çatışma koyamayız." dedi.
9 / 18
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonundan kınama
10 / 18
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, protestonun bir hak olduğu ve güvenlik güçlerinin aşırı güç uygulamaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.
11 / 18
Protestoların silahla bastırılmaması çağrısında bulunulan açıklamada, Sacaba'daki orantısız güç kullanımı kınandı.
Polis göstericilerin silahlı olduğunu belirtti
12 / 18
Sacaba'daki olaylara ilişkin ülke basınında yayınlanan haberlere göre ise bölge polisi düzenlediği basın toplantısında, koka üreticisi köylülerden ele geçirilen silahları sergiledi.
13 / 18
Olayların, göstericilerin arasından açılan ateşle başladığını iddia eden polis, protestolara müdahale eden araçlardan birine 11 mermi isabet ettiğini belirtti.
Öte yandan geçici Devlet Başkanı Anez, ordu mensuplarının göstericilere ceza gerektiren müdahalede bulunması durumunda soruşturmadan muaf tutulmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.
16 / 18
Anez'in imzasıyla yürürlüğe giren kararname, Morales yanlılarının düzenlediği gösterilerde, ordunun protestoculara "meşru müdafaa ve zorunluluk halinde" bulunduğu müdahaleden dolayı cezai sorumluluktan muaf olmasını içeriyor.
17 / 18
Kararnamede, "Kamu düzenini ve istikrarının tesis edilmesi için düzenlenen operasyonlara katılan silahlı kuvvetler mensupları, görevlerini yerine getirdiği sırada meşru müdafaa ve zorunluluk halinde bulundukları müdahale nedeniyle cezai sorumluluktan muaf tutulur." ifadesi yer aldı.