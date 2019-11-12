Bolivya'daki darbenin perde arkasındaki maden! CIA'yi tebrik ettiler

Bolivya’da 14 yıldır ülkeyi başarıyla yöneten ve dördüncü defa seçimi kazanan Devlet Başkanı Evo Morales zorla istifa ettirildi. ‘Seçimlerde hile var’ diye sokağa dökülen halka, ordu ve polis de destek verdi. Genelkurmay Başkanının ‘istifa et’ baskısıyla Morales görevi bıraktığını açıkladı. Ülkesindeki fakirliği yüzde 65’lerden yüzde 30’lara çekerek 3 milyon Bolivyalıyı fakirlikten orta gelir grubuna taşıyan, işsizliği yüzde 3.8’e, enflasyonu yüzde 2.1’e getirerek ülkeyi başarıyla yöneten Morales, ülkesindeki zengin yer altı kaynaklarının kurbanı oldu.