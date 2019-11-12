Bolivya'da ordu sokağa indi! Polise destek verilecek

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, düzenlediği basın toplantısında, polisin güvenliği sağlamak için ordudan yardım istediğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetler, Bolivya ailesine kan ve yas dokunmasın diye, polisle ortak operasyon kararı almıştır." ifadesini kullandı.