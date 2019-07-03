Aile sığamıyor, yalı satışa çıkartıldı... İşte istenen rakam

Boğaz’ın incisi 'Tarihi Kuleli Yalısı' 190 milyon liraya satışa çıkarıldı Noel Eram Yalısı olarak da bilinen İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalılarından Çengelköy'deki Tarihi Kuleli Yalısı satışa çıkarıldı. 190 milyon lira değer biçilen yalıda, 14 oda ve 4 salon bulunuyor.