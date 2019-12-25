Emily Ratajkowski 'hayır' dedi

Suudi Arabistan'da veliaht prens Muhammed bin Selman (MbS),Riyad'da MDL Beast Festivali adında düzenlediği etkinliğe dünyaca ünlü mankenleri, DJ'leri ve Instagram fenomenlerini getirtti. İngiliz model Emily Ratajkowski daveti geri çevirdi
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Suudi Arabistan'da veliaht prens Muhammed bin Selman (MbS) dikkat çeken bir imaj düzeltme çalışması için adım atmıştı.
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İstanbul'da katledilen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle tartışmaların hedefinde olan MbS, sosyal medyada fenomen olan ve takipçi sayılarıyla gündemden düşmeyen 'Influencer'ları ülkeye davet etmişti.
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Suudi Arabistan'ın davet gönderdiği isimler arasında İngiliz manken Emily Ratajkowski de vardı.
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Daha önce kadın haklarına yönelik birçok eyleme katılan Emily Ratajkowski, kendisine gelen teklifi geri çevirdi.
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Ünlü model, "Sabıkalı bir ülkenin sicilini temizleme aracı olamam" dedi.
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Dünyanın dört bir yanından ülkenin itibarını artırmak için Suudi Arabistan'a giden influencerların arasında ise Türkiye'den Şeyma Subaşı da yer aldı.
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Subaşı, birkaç karesini de sosyal medyada yayınladı.
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Festivalin tanımını yapmaları karşılığında yüklü miktarda para almakla itham edilen fenomenler, Riyad'da çektikleri fotoğrafları kişisel hesaplarında paylaşınca takipçilerinin tepkisiyle karşılaşmıştı.
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'VİZYON 2030' LE GÜNDEMDE
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Suudi Arabistan 2016 yılında "Vizyon 2030" projesiyle kabuk değiştirmeye hazırlandığına yönelik bazı girişimlerle gündeme gelmişti. Veliaht Prens Salman'ın açıkladığı projede teknoloji, turizm, sağlık, hizmet ve eğitim gibi farklı sektörlerde kalkınma hedefleniyor.
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Kadınların iş gücüne katılmasını ve yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini de hedefleyen Suudi Arabistan'da, kadınların araba kullanması da yakın dönemde serbest bırakılmıştı.