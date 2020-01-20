Akılalmaz olay! Araba kapısından tam 5 bin 450 adet çıkarıldı
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Gürcistan'dan Türkiye'ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı'nda el konuldu.
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5 BİN 450 TANE SU KAPLUMBAĞASI YAKALANDI
Alınan bilgiye göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak üzere olan Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99US893 plakalı otomobil şoförün şüpheli hareketleri üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi.
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Araçta belirlenen yerlerde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Istihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı kontrol sonrası aracın kapı içlerinde gizlenmiş vaziyette toplam 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı.
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ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Konuyla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.
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Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin adetin üzerinde su kaplumbağası ele geçirilmişti.