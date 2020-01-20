Akılalmaz olay! Araba kapısından tam 5 bin 450 adet çıkarıldı

5 BİN 450 TANE SU KAPLUMBAĞASI YAKALANDI Alınan bilgiye göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak üzere olan Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99US893 plakalı otomobil şoförün şüpheli hareketleri üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi.